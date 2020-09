Il 4 settembre 1997 la Juventus di mister Lippi rischiava di incappare nel più classico dei Davide contro Golia. Come a volte capitava nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, di fronte si trovò una squadra addirittura di Serie C: il Brescello, squadra del paesino di Don Camillo e Peppone, nel miglior momento della sua storia calcistica (oggi invece milita in Promozione). Allo stadio Giglio di Reggio Emilia, dove il Brescello si trasferì per l'occasione per ospitare il blasonato avversario bianconero, finì con un clamoroso 1-1: vantaggio di Franzini su assist di Borgobello, ci pensò poi Antonio Conte con una bordata d'esterno destro a evitare la sconfitta. Al ritorno poi fu 4-0 per la Juve a Torino, ma resterà nella memoria quel pari dell'andata. Due curiosità: in quel Brescello giocava un giovane Simone Inzaghi; la squadra era allenata da Giancarlo D'Astoli, che pochi mesi fa dopo oltre vent'anni è tornato su quella stessa panchina.