Il 23 agosto di cinque anni fa Juventus perdeva per 1 a 0 in casa contro l'Udinese nella prima partita di campionato di quella stagione. Il ko firmato da Thereau al 78' resta l'unica sconfitta nella storia della Juventus subita in casa alla prima giornata. Durante quei 90 minuti scesero in campo Isla, Llorente e Coman che poche ore dopo salutarono la Juventus per trasferirsi rispettivamente al Qpr, al Siviglia e al Bayern Monaco. Nei primi due mesi di quel campionato i bianconeri hanno vissuto la fase più buia degli ultimi sette anni. La sconfitta contro l'Udinese fu la prima di una lunga serie che culminò con quella di Sassuolo. A quel punto la Juve poteva scavare dopo aver toccato il fondo oppure provare a risollevarsi ed i bianconeri, come si sa, riuscirono a rialzarsi...