Niente Juve per Philippe Coutinho: il giocatore brasiliano lascia sicuramente il Barcellona, ma non per approdare in Italia. No, alla fine a spuntarla è il Paris Saint Germain: Leonardo ha registrato il desiderio di rientrare in Spagna da parte di Neymar, ormai coi piedi puntati verso la Catalogna. Non sarà facile, ma entrambe le squadre stanno studiando un modo per portare a casa la trattativa con la massima soddisfazione per tutti. Per Sport, il Barça sarebbe disposto a cedere tutto il cartellino di Coutinho come contropartita, valutando quest'ultimo 120 milioni di euro e Neymar addirittura 220. Dunque, Coutinho più 100 milioni. E il Psg ci pensa.