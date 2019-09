La partita tra Juventus e Chievo del 22 settembre 2012, conclusasi sul 2-0 con doppiettadi Fabio Quagliarella tra i minuti 63 e 68, rappresenta soltanto uno dei tanti passi fatti dalla squadra di Antonio Conte per confermarsi campione d'Italia, dopo l'exploit dell'anno precedente. Almeno in apparenza, perché in realtà scrive l'esordio di un paio di calciatori con la maglia della Juventus. L'uno, Nicklas Bendtner, toccherà appena quota 9 presenze in bianconero, senza alcun gol segnato, l'altro, Paul Pogba, entrerà di diritto nel novero dei più forti calciatori del passato recente della Vecchia Signora. In tutto 178 presenze e 34 gol in quattro stagioni a Torino, con il numero 10 sulle spalle nell'ultima di queste, prima di tornare al Manchester United per la cifra record, per allora, di 105 milioni di euro.