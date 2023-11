La Juve nella sua storia ha vinto tante, tantissime partite, anche in quella recente, ma c'è qualcuna di queste che torna in mente per quanto bella è stata. Siviglia-Juventus, gara datata 22 novembre 2016, lo è.In particolare viene ricordata la rete del numero 19, a 6' dal termine, che di mancino fece un gol bellissimo.SIVIGLIA-JUVENTUS 1-3 (primo tempo 1-1)MARCATORI: 9' Pareja (S), 47' pt (rig.) Marchisio; 39' Bonucci (J), 49' st Mandzukic (J)SIVIGLIA (3-5-2): Sergio Rico; Mercado, Pareja, Rami; Mariano (32'st Kranevitter), Iborra, Nzonzi, Vitolo, Escudero; Vazquez, Vietto (1'st Sarabia). (Sirigu, Carriço, Ben Yedder, Kiyotake, Ganso) All. Sampaoli 6JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Dani Alves, Rugani, Bonucci, Evra (27'st Sturaro); Khedira, Marchisio, Pjanic (39'st Kean); Cuadrado (42'st Chiellini), Mandzukic, Alex Sandro. (Neto, Asamoah, Lemina, Hernanes). All. Allegri