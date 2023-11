Il 22 novembre di quattordici anni fa Fabio Grosso segnava il suo primo gol con la maglia della Juventus.. Grosso arriva sulla sponda bianconera di Torino nel 2009 per soli due milioni, proviene dal Lione, dove aveva giocato due anni dopo la parentesi di una stagione all'Inter. Sfortunatamente per l'eroe di Dortmund, alla Juventus non vive (eufemismo) le migliori stagioni della sua storia.ma nessun trofeo alzato al cielo. Oggi siede sulla panchina del Lione e il figlio gioca nella Juventus Under 19 di Paolo Montero.