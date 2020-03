Il 22 marzo del 2008 la Juventus scende in campo allo stadio Meazza contro l'Inter di Roberto Mancini. Sono anni d'oro per i nerazzurri, mentre i bianconeri, allenati da Claudio Ranieri, provano a risalire la classifica per tornare tra le protagoniste dopo l'inferno di Calciopoli. Eppure, è la Vecchia Signora a conquistare una meravigliosa vittoria in casa degli acerrimi rivali. A inizio del secondo tempo i gol di Mauro German Camoranesi e di David Trezeguet portano in doppio vantaggio i bianconeri, prima che la rete di Maniche accorci le distanze. La Juventus, però, tiene duro e vince la partita. Non lo scudetto, che finisce sulle maglie dell'Inter.