La partita

Come può un tifoso bianconero dimenticare la notte del? Le emozioni di Roma, dello stadio Olimpico gremito per la finale di Champions League tra la Juventus e l’Ajax, del rettangolo di gioco popolato da campioni del calibro diE poi ancora, la sfida in panchina trae l’opportunità di bissare un successo atteso 11 anni: no, un tifoso bianconero non può cancellare certe immagini dalla memoria.Laarrivava alla finale di Roma dopo essersi qualificata come prima nel gruppo C della fase a gironi,Nei quarti di finale era stato il turno del, in semifinale il sorprendente: un cammino incontrastato e incontrastabile, arrivato al suo ultimo step. Gli uomini diazzannano l’fin dai primi minuti di gioco:, dopo il primo tiro fuori misura, superae deposita in rete il gol dell’1-0 da posizione defilata. Ma i Lancieri non si arrendono: l'assalto generale degli olandesi è il preludio al pareggio, su rimpallo casuale, firmato da(capocannoniere della competizione). L’1-1 sembra impossibile da scalfire, nonostante le molte occasioni per i bianconeri: si va ai rigori, dovesi trasforma nell’eroe della serata. Sbagliano, i bianconeri vanno tutti a segno. Come una filastrocca, ripetuta all’infinito nella mente degli juventini:. Sono passati 28 anni da quella notte.