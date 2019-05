Come può un tifoso bianconero dimenticare la notte del? Le emozioni di Roma, dello stadio Olimpico gremito per la finale di Champions League tra lae l’, del rettangolo di gioco popolato daE poi ancora, la sfida in panchina trae l’opportunità di bissare un successo atteso 11 anni: no, un tifoso bianconero non può cancellare certe immagini dalla memoria.La Juventus arrivava alla finale di Roma dNei quarti di finale era stato il turno del, in semifinale il sorprendente: un cammino incontrastato e incontrastabile, arrivato al suo ultimo step. Gli uomini di Lippi azzannano l’Ajax fin dai primi minuti di gioco: R. Ma i Lancieri non si arrendono: l'assalto generale degli olandesi è il preludio al pareggio, su rimpallo casuale, firmato da(capocannoniere della competizione). L’1-1 sembra impossibile da scalfire, nonostante le molte occasioni per i bianconeri: si va ai rigori, dove Peruzzi si trasforma nell’eroe della serata. Sbagliano Davids e Silooy, i bianconeri vanno tutti a segno. Come una filastrocca, ripetuta all’infinito nella mente degli juventini:. Sono passati 23 anni da quella notte. Oggi come allora, a Roma come a Cardiff, le medesime emozioni domineranno l’atmosfera: è il momento che quella Coppa torni a casa.