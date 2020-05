Roma, Stadio Olimpico. E' mercoledì 22 maggio, è il 1996. Esattamente 24 anni fa la Juventus alzava l'ultima Champions League della sua storia. Del Piero, Ravanelli, Vialli nel tridente, Lippi in panchina. Una squadra eroica, una notte magica, che da tanto, troppo tempo non si ripete.



IL TABELLINO



AJAX-JUVENTUS 1-1 – Dopo i calci di rigore (2-4)



MARCATORI: Ravanelli 13, Litmanen 41



SEQUENZA CALCI DI RIGORE: Davids (parato), Ferrara C. (gol), Litmanen (gol), Pessotto (gol), Scholten (gol), Padovano (gol), Silooy (parato), Jugovic (gol)



LE FORMAZIONI AJAX - Van der Sar, Silooy, Blind, De Boer F. (Scholten 68), Bogarde, De Boer R. (Wooter 91), Finidi, Davids, Kanu, Litmanen, Musampa (Kluivert 46). In panchina: Grim, Van den Bergh. Allenatore Van Gaal



JUVENTUS - Peruzzi, Ferrara C., Pessotto, Torricelli, Vierchowod, Paulo Sousa (Di Livio 57), Deschamps, Conte A. (Jugovic 44), Vialli, Del Piero, Ravanelli (Padovano 77). In panchina: Rampulla, Porrini. Allenatore Lippi



ARBITRO: Diaz Vega (Spagna)



Ammonizioni: Jugovic, Deschamps, Torricelli, Di Livio (J); Finidi, Blind, Wooter (A)



I MOMENTI E LE FOTO PIU' BELLE nella nostra gallery.