I cantieri sarebbero partiti solo nel 2015, ma della Cittadella della Juventus a Torino, quella nell'area della Continassa, era stata posta la prima pietra il 22 luglio del 2014, esattamente cinque anni fa. Il motivo? La giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato proprio in quel giorno. Un'area da 176mila metri quadrati con la nuova sede sociale della Juventus, un centro di allenamento per la prima squadra, un albergo da 155 stanze e un concept store da 3mila metri quadrati, oltre all'International School of Europe. 300 posti di lavoro confermati da Aldo Mazzia, ex amministratore delegato della Juventus che presentò il progetto architettonico insieme all'allora assessore all'urbanistica di Torino Stefano Lo Russo.