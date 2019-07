All'hotel Parco dei Principi di Roma, cinque giudici capitanati da Piero Sandulli (il presidente) devono emettere un verdetto sportivo su Juve, Fiorentina, Lazio e Milan; oltre a 17 dirigenti Figc, arbitri e vertici dell'Aia. I tempi sono stretti, entro il 25 luglio serve inviare l'iscrizione delle squadre all'Uefa e l'Italia non può attendere. Nell'aula di Roma ci sono tutti: Carraro, Lotito, Galliani, Della Valle. Mancano Giraudo e Moggi, già lontani dalla Juventus. E' il primo atto del processo di appello, con Stefano Palazzi super protagonista: "Tutti i ricorsi vanno rigettati". Soprattutto quello bianconero, per cui torna a chiedere la Serie C.