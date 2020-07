Il 22 luglio del 1947 rappresenta un giorno storico per la Juventus, come pochi altri nella storia bianconera. Gianni Agnelli, l'Avvocato, viene eletto presidente e resterà in carica fino al 1954. La sua attività presidenziale ebbe un impatto all'interno del club simile a quello del suo padre Edoardo un ventennio prima, acquistando giocatori di rilievo quali Giampiero Boniperti, John Hansen e Karl Åge Præst, decisivi per la conquista di due campionati di Serie A nel 1950 e 1952, i primi vinti dalla vecchia Signora in quindici anni. Dopo il 1954 restò legato per tutta la vita ai colori bianconeri, svolgendo diverse attività dirigenziali in qualità di presidente onorario con cui poté mantenere la sua influenza a fronte il club fino al 1994, anno in cui consegnò tali attività al suo fratello Umberto. In tutto la bacheca dell'Avvocato parla di 23 trofei ufficiali in 48 anni, facendone una delle personalità più importanti nella storia dello sport. Muore il 24 gennaio del 2003, lasciando un enorme vuoto nel cuore di ogni tifoso della Vecchia Signora.