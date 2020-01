Esattamente tre anni fa, in casa Juventus Max Allegri varava il modulo “a cinque stelle”, svolta tattica fondamentale per la corsa al sesto titolo consecutivo e alla finale di Champions League. Contro la Lazio, allo Stadium, ecco nascere il 4-2-3-1, con Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain tutti in campo dal primo minuto. I bianconeri trionfarono 2-0 in quel lunch match della 21esima giornata di campionato (a segno la Joya e il Pipita): ma la svolta avrebbe dato frutti ancora migliori nei mesi successivi. La Signora cambia veste e continua a vincere: il modulo a cinque stelle, nato in quel 22 gennaio 2017, rimarrà nella storia.