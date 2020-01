Ancora la Lazio, ancora uno scontro allo Juventus Stadium. Accadeva sette anni fa, nella partita di andata delle semifinali di Coppa Italia: i bianconeri di Conte ospitavano la squadra di Petkovic. Un match teso, complicato, sbloccato solo al 63' dal colpo di testa di Federico Peluso (primo gol juventino per lui), bravo a sfruttare uno splendido assist di Emanuele Giaccherini. Purtroppo a poco più di cinque minuti dal fischio finale i biancocelesti riuscirono a pareggiare con Stefano Mauri, come sempre decisivo a deviare in rete un pallone piombato in area da calcio d'angolo. L'1-1 finale risulterà determinante per la successiva eliminazione della Juve, che subirà una settimana dopo una brutta sconfitta per 2-1 allo Stadio Olimpico.