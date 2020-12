La prima sconfitta in campionato dell’era Pirlo, ma che arriva in proporzioni gigantesche. Perché, come ammesso da Bonucci sui social dopo la disfatta contro la Fiorentina per 3-0,La prova maiuscola offerta al Tardini è stata spazzata via sotto i colpi di Vlahovic, l’autogol di Alex Sandro e Caceres, ma forse a– Nonostante una professata indifferenza, la. Juve-Napoli si rigiocherà, decisione che ha conseguentemente tolto tre punti in classifica ai bianconeri, aumentando il peso specifico della partita di ieri sera. Ma soprattutto, infastidendo la testa dei giocatori e Pirlo, come affermato in conferenza stampa gol preso al terzo minuto di gioco, e dopo appena 15 sotto di un uomo, a causa di un intervento a martello di Cuadrado. Quello che segue è pochezza, con una squadra in confusione e con spunti sporadici e singolari (per lo più da Ronaldo).– Il 29 ottobre 1929 ci fu il big crash, ildi New York, quando crollò la borsa di Wall Strett.perché il salto verso il basso in classifica rischia di creare divario con la vetta. Nel pomeriggio la Vecchia Signora si è trovata a 24 punti, il mancato successo contro la Fiorentina pone le rivali in una condizione privilegiata per prendere le distanze, conCon Juve-Napoli partita con l’asterisco…