. Quattro anni fa esatti laperdeva lavenendo sconfitta dallasul campo neutro di Riyad, in Arabia Saudita. 3-1 il risultato finale a favore della squadra biancoceleste allora allenata da Simone, passata subito in vantaggio al 16' da Luis Alberto per poi incassare il gol del pareggio al 45' da Paulo; la partita si è decisa nella ripresa con le reti di Senad Lulic al 73' e Danilo Cataldi in pieno recupero, con il trofeo sollevato appunto dalla squadra romana. Per l'occasione i bianconeri erano scesi in campo con una divisa speciale, con i nomi dei giocatori scritti in testo arabo e un disegno calligrafico all'interno dei numeri a evidenziare la parola Juventus.