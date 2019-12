Chiude leggermente in negativo (-0,16%) il titolo della Juventus FC in borsa, con il costo per azione che si attesta sullo 0,306. Quest'oggi le oscillazioni, dall'apertura a 0,307, sono andate da un massimo dello 0,309 a un minimo dello 0,305. Il titolo bianconero conferma comunque la forte crescita rispetto all'anno scorso (+18,16%).