Quando la Juventus affronta la Roma il 22 aprile, generalmente male non le va. Questo si evince andando a dare un'occhiata ai match disputati dai bianconeri nella data di oggi. Nel 1979, ad esempio, arrivò un 4-1 in cui spicca la doppietta di Fanna. Nel 1990 non si andò oltre l'1-1, con Casiraghi a rispondere a Voeller. Ma la tradizione del poker è tornata in auge in tempi più recenti, nel 2012, quando la squadra di Conte, proiettata verso il primo scudetto della magica striscia targata Andrea Agnelli, travolse per 4-0 quella di Luis Enrique: doppio Vidal, Pirlo e Marchisio.