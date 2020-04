Cinque anni fa, la Juventus conquistava le semifinali di Champions League. Il 22 aprile 2015 alla squadra di Max Allegri bastò uno 0-0 allo Stade Louis II, casa del Monaco di Leonardo Jardim, per staccare il pass per il turno successivo (dopo l’1-0 firmato Arturo Vidal nella gara di andata). Dopo aver eliminato la formazione monegasca (in cui brillavano tra gli altri Kondogbia, Ferreira-Carrasco e Martial), la Juve avrebbe riservato il medesimo trattamento anche al Real Madrid di Carlo Ancelotti, approdando a Berlino a 12 anni di distanza dall'ultima finale di Champions.