Il 22 Aprile di ben 14 anni fa Lilian Thuram giocava la sua ultima partita con la maglia della Juventus. Il difensore francese scese in campo nel match di campionato pareggiato in casa dalla Juventus per 1-1 contro la Lazio. Arrivato alla Juve nel 2001 per 70 miliardi di lire (è tutt'ora il difensore più caro nella storia del club bianconero), Thuram ha vinto quattro campionati (due revocati in seguito a calciopoli) e due supercoppe italiane con la maglia della Juve. Con la sua nazionale, la Francia, è campione del mondo e d'Europa. Dopo 204 presenze ed un solo gol con la Juve (messo a segno contro il Milan nel 2002), Thuram lasciò la Juve nell'estate del 2006 per giocare gli ultimi anni della carriera a Barcellona 'approfittando' anche della retrocessione della Juve in Serie B. Undici anni fa, la sua ultima partita in bianconero.