13 marzo 1999, la Juventus di Ancelotti affronta l'Udinese per affrontare l'ennesima partita di un campionato molto difficile. All'andata a Udine si è infortunato gravemente Del Piero, e quello è stato il colpo negativo che ha poi condizionato l'andamento della stagione. Quel pomeriggio al Delle Alpi la Juve la spunta, pur in inferiorità numerica, per 2-1: decisivo il guizzo su cross da corner di Filippo Inzaghi!