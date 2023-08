Il 22 agosto del 1926, in una data certamente insolita per festeggiare un trofeo che non sia una Supercoppa, Italiana o Europea, la Juventus conquista il secondo scudetto della propria storia. Nella finale che decide il Campionato di Prima Divisione i bianconeri, dopo aver sconfitto per 7-1 l'Alba Roma all'andata, replicano nella capitale con un rotondo 5-0. Decisiva la tripletta di Pastore, cui segue l'autorete di Mattei e il sigillo finale di Munerati. Secondo tricolore in arrivo per la Juventus, dopo quello vinto oltre vent'anni prima nel 1905.