Il 21 settembre del 2016 la Juventus scende in campo allo Stadium contro il Cagliari. Il risultato è un sonoro 4-0 in favore dei bianconeri di Massimiliano Allegri, che festeggia anche due "prime volte" tra i gol segnati. Apre le marcature la prima rete in bianconero di Daniele Rugani, poi raddoppia Gonzalo Higuain. Al minuto 39 è tempo del primo gol per Dani Alves, mentre a chiudere la partita è un'autorete di Ceppitelli sul tiro di Mario Lemina.