Il 21 settembre 2011 Mirko Vucinic segnava il primo gol della sua carriera bianconera. Arrivato nel mercato estivo dalla Roma per una cifra pari a 15 milioni di euro, l’attaccante montenegrino attese qualche settimana prima di lasciare il segno: accadde contro il Bologna, in un match deciso nel bene e nel male dal talento di Niksic. Vucinic siglò infatti la rete del vantaggio su assist di Pirlo nel primo tempo, beffando Gillet e la difesa rossoblù sugli sviluppi di un calcio di punizione. Poi la seconda ammonizione, guadagnata in modo ingenuo dopo un fallo plateale. Juve in dieci per tutta la ripresa e beffata dal pareggio di Portanova: primi segnali di genio e sregolatezza da parte di Vucinic, che si rivelerà fondamentale nella stagione del primo scudetto del ciclo bianconero.