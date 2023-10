Ilresta una giornata speciale per la Juve. Non erano anni eccezionali per la Vecchia Signora, ma la squadra guidata da Ranieri ha saputo regalare serate indimenticabili. Quella contro il Real Madrid è stata una di quelle. Non c'era ancora lo Juventus Stadium (ora Allianz), si giocava all'Olimpico quella sera di Champions League.Il capitano bianconero, assistito proprio dall'ex Palermo, aprì subito le marcature con un gol meraviglioso, di quelli da vedere e rivedere, poi il raddoppio lo segna proprio Amauri, aiutato da una deviazione. Di Van Nistelrooy il gol che ridà speranze al Real, che però non riesce a riprendere la Signora.