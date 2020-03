La stagione 2008/09 non verrà certo ricordata tra le migliori di sempre per la Juventus, che ancora doveva rialzarsi dopo l'inferno di Calciopoli e tornare a vincere, in Italia e in Europa. Eppure, il 21 marzo del 2009 i bianconeri si presentano allo Stadio Olimpico contro la Roma e calano un poker senza storia ai giallorossi di Luciano Spalletti. A Vincenzo Iaquinta risponde Loria a inizio secondo tempo, poi i bianconeri si scatenato. Ancora Iaquinta, Olof Mellberg e Pavel Nedved chiudono i conti nella ripresa, fissando il punteggio sul 4-1 finale.