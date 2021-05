Questa è settimana di vittoria in Coppa Italia della Juventus, che ha messo in bacheca la 14esima coppa nazionale nella propria storia, sconfiggendo l'Atalanta 2-1 nella finale dell'altroieri al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Oggi, però, 21 maggio, ricorre invece il quinto anniversario della Coppa Italia numero 11, quella 2015-2016 vinta battendo il Milan per 1-0 nella finale dell'Olimpico di Roma. Il match finì a reti inviolate nei tempi regolamentari, ci volle la zampata di Alvaro Morata nei supplementari per far esultare la Juve di Max Allegri.