Il 21 maggio del 2017, la Juventus è matematicamente Campione d'Italia (35° Scudetto). La Juve è la prima squadra a vincere Scudetto e Coppa Italia per tre stagioni consecutive, che saranno poi quattro con la doppietta dell'anno successivo. La vittoria si consuma sul campo dell'Allianz Stadium, con la vittoria sul Crotone per 3 a 0 che sancisce praticamente il titolo. A segno, in quella partita, anche Mario Mandzukic: per il croato la festa è stata doppia, visto che proprio oggi compie gli anni. L'ex Juve ha lasciato Torino per il Qatar lo scorso dicembre.