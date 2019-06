105 gol in tutte le competizioni con la maglia della Juventus non si dimenticano facilmente. Anche per questo motivo l’ultima firma di John Charles in bianconero assume un’importanza unica, sfogliando le diapositive passate di un campione unico. Approdato in Italia nel 1957 dal Leeds United - per la cifra record di 65.000 sterline - il colosso gallese sollevò ben cinque titoli durante la propria esperienza a Torino. Un bottino a cui il bomber nato Swansea contribuì in prima persona, formando assieme a Boniperti e Sivori il cosiddetto Trio Magico a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.



L'ULTIMA GARA - Il 30 aprile 1962 Charles segnò per l’ultima volta con la Vecchia Signora, in uno Juventus-Lecco di Coppa Italia terminato 3-0 per gli uomini di Parola. Pochi mesi dopo sarebbe tornato al Leeds, per poi disputare una brevissima esperienza alla Roma. L'ultima gara con la Juve? 21 giugno. Proprio 57 anni fa.