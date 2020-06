2









Grazie alla vittoria in trasferta contro l'Ambrosiana per 1-0, la Juventus conquista il terzo scudetto nella propria storia con una giornata d'anticipo. I bianconeri hanno ragione dell'Inter di allora, mentre la Roma vince per 2-0 contro il Milan, ma non basta ai giallorossi per ridurre le distanze e tornare in corsa per il campionato. La formazione tipo del tempo vedeva schierati: Combi, Rosetta, Caligaris, Barale, Varglien, Rier, Cesarini, Ferrari, Orsi, Munerati e Vecchina. I protagonisti sono certamente cambiati, i risultati no: di scudetti, dopo il terzo, ne sono arrivati altri 32.