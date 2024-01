Il 21 gennaio del 1996 Pietrosegna il primo dei suoi due gol in carriera con la maglia della Juventus. Lo fa in un Cremonese-Juve terminato con il rocambolesco risultato di 3 a 3 e nel quale il centrale azzurro segna proprio la rete del pareggio definitivo, al 93esimo. Soprannominato lo Zar della difesa per le sue origini russe, Vierchowod è stato uno dei migliori difensori nella storia del calcio italiano. Dopo essere cresciuto nel Como e aver passato i primi anni ad altissimi livelli tra Fiorentina e Roma, diventa leggenda nella Sampdoria, in cui vince lo scudetto nella stagione 1990/91, oltre a ben quattro Coppa Italia e alla Coppa delle Coppe del 1989/90. Nella Juventus colleziona appena 31 presenze, segnando appunto due gol, ma trova il modo di lasciare un segno indelebile per la storia bianconera. Il 1995/96, infatti, è l'anno dell'ultima vittoria in Champions League e Vierchowod ne è grande protagonista.