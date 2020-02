Oggi, undici anni fa, l'ultima zampata di Momo Sissoko con la maglia della Juventus. L'ex centrocampista, che si è ritirato da poco dal calcio giocato, aveva firmato il gol del vantaggio in casa del Palermo nella stagione 2008-09, partita poi finita 2-0 per i bianconeri grazie al raddoppio di David Trezeguet. Era la stagione dell'esonero di Ranieri sostituito da Ciro Ferara nelle ultime due giornate e del secondo posto in campionato, la seconda di quattro stagioni di Sissoko, che in bianconero giocò dal 2007 al 2011.