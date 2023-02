E' il 21 febbraio del 1962 quando la Juventus di Carlo Parola ha sbancato il Santiago Bernabeu vincendo 1-0 contro il Real Madrid grazie al gol di. Coppa Campioni, ritorno dei quarti di finale al termine del quale servirà lo spareggio per decidere chi andrà in semifinale. Alla fine saranno le Merengues a passare il turno grazie alla vittoria per 3-1 nello spareggio per poi perdere 3-5 in finale contro il Benfica di Eusebio e Bela Guttman in panchina. Quell'impresa del Bernabeu però è ancora ben impressa nella mente dei meno giovani.