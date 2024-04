Un’altra giornata di gloria allo Stadium, un altro big match vinto dalla Juventus: accadeva otto anni fa, quando i bianconeri diabbattevano ilallenato danella sfida valida per la 14esima giornata di ritorno di Serie A.- A decidere la sfida un rigore guadagnato da Kwadwo Asamoah (fallo di Amelia) e trasformato in maniera perfetta da: il cileno prende la rincorsa e spedisce la palla all’incrocio, un tiro imprendibile che regala alla Juve altri tre punti decisivi nella cavalcata verso il secondo scudetto di fila. Era il 21 aprile 2013: una vita fa per i colori bianconeri.