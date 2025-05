21 anni senza Umberto Agnelli: il commosso ricordo della Juventus

Getty Images

La Juventus ricorda Umberto Agnelli

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, ricorda l'indimenticato ex presidente, venuto a mancare esattamente ventuno anni fa.Ventuno anni fa ci lasciava Umberto Agnelli. Era il 27 maggio 2004 quando lo salutammo per l'ultima volta.Il Dottore ha scritto la storia del nostro Club conUmberto Agnelli ha legato il suo nome in modo indelebile e tangibile alla Juventus e i tanti trofei conquistati insieme ne sono la conferma: quelli vinti nella prima esperienza da Presidente – tre Scudetti, tra cui quello che è valso la Prima Stella, e due volte la Coppa Italia –, e quelli alzati al cielo quando ha ricoperto la carica di Presidente Onorario, dal 1994, vale a dire cinque Scudetti, una Coppa Italia, quattro volte la Supercoppa Italiana, una Coppa Intertoto, una Supercoppa Europea, la Champions League e la Coppa Intercontinentale.

Una storia vincente la sua, ma soprattutto una storia di un amore incondizionato per i nostri colori.Oggi, come ogni giorno, il suo ricordo vive dentro di noi.