In questo periodo due anni fa si parlava tanto delle seconde squadre, quelle Under 23 che avrebbero dovuto partecipare al campionato di Serie C e, soprattutto, rappresentare una rivoluzione nel calcio italiano. Alla fine, l'unica società a farla veramente è stata la Juventus. E il 21 agosto del 2018 l'Under 23 bianconera gioca la prima partita ufficiale vincendo 1-0 in Coppa Italia di Serie C contro il Cuneo. Decisivo il gol del classe '98 Luca Zanimacchia.