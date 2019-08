Ci sono stati titoli ben più interessanti da ricordare, se non altro per la loro importanza. Eppure, quando esattamente undici anni fa la Juventus ha alzato l'ultima coppa del Trofeo Birra Moretti, è forse finita un'epoca calcistica. Era un semplice triangolare estivo, nostalgico a guardarlo ad oggi, in cui le partite si giocavano a tempo ridotto (45') e, in caso di parità, per sette edizioni su otto, c'erano i tanto attesi shoot out. Simbolo di un calcio che non c'è più, il Trofeo Birra Moretti ha rappresentato uno degli appuntamenti calcistici storici dell'estate italiana: Juventus e Inter, più una terza squadra a rotazione, si sono date sfida dal '97 al 2008.



Nell'ultima edizione, l'unica senza shoot out, i bianconeri hanno incontrato Napoli e Milan - alla prima partecipazione: solo i rigori hanno sancito la vittoria della Juve, dopo il doppio 0-0 con le due avversarie.