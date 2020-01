Addio al calcio. Nel 2019 ne abbiamo visti tanti. A partire da Claudio Marchisio, per 10 anni bandiera della Juventus che si è ritirato a soli 33 anni. Anche Andrea Barzagli ha detto basta: dopo aver vestito le maglie di Chievo, Palermo e Wolfsburg, il difensore ha lasciato il calcio giocato con quella bianconera. A cui tanto ha dato, da cui tantissimo ha ricevuto. Un Mondiale in bacheca per Barzagli alla fine della fiera, così come per Cristian Zaccardo, diventato quest'anno allenatore. Hanno salutato inoltre Riccardo Montolivo e Sergio Pellissier: per gli italiani, hanno segnato a loro modo una generazione.