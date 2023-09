Il 20 settembre del 2015 la Juventus scende in campo allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa, per la quarta giornata di campionato. I bianconeri si assicurano i tre punti grazie a uno scatenato Paul Pogba: dapprima forza l'autorete di Lamanna con un suo tiro, poi chiude la partita su rigore nel secondo tempo, dopo l'espulsione di Izzo al termine della prima frazione. In giornata, arriva l'esordio assoluto in bianconero di due giocatori: Mario Lemina, che parte titolare, e Simone Zaza, subentrato a dieci minuti dalla fine a Mario Mandzukic.