Il 20 settembre del 2015 la Juve scendeva in campo in casa del Genoa vincendo 2-0 grazie all'autorete di Lamanna e alla rete di Paul Pogba. Quel giorno a Marassi esordirono due ex quasi dimenticati: Mario Lemina e Simone Zaza. Il primo partì titolare e il secondo entrò al posto di Mario Mandzukic a 7 minuti dalla fine della partita. Proprio Zaza risolse la corsa al campionato di quella stagione con il gol decisivo contro il Napoli allo Stadium a febbraio, dopo un'incredibile rimonta da parte della Juve di Max Allegri. Sono passati 5 anni, sembra passata una vita.