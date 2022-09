E' sofferta la prima da ex di Massimiliano Allegri contro il Milan, la sua squadra prima del trasferimento alla Juventus nell'estate del 2014. I bianconeri non la sbloccano contro gli uomini di Filippo Inzaghi, certamente con una formazione non imprescindibile. I rossoneri chiuderanno infatti il campionato addirittura al decimo posto, mentre i bianconeri saranno in grado di laurearsi campioni d'Italia per il quarto anno consecutivo, andando anche a un passo dal Triplete in finale di Champions League contro il Barcellona. Quando il gioco si fa duro, giusto affidarsi ai campioni. Così fa la Juventus, che al minuto 71 si porta in vantaggio grazie al proprio numero 10, Carlos Tevez. Non serve altro alla Vecchia Signora, che vince lo scontro di cartello a San Siro e inizia la propria cavalcata verso lo scudetto.