Il 20 ottobre è un giorno speciale per due grandi ex calciatori della Juventus: Paul Pogba e Zinedine Zidane. Entrambi francesi, entrambi centrocampisti, entrambi tra i calciatori più talentuosi ad aver mai vestito la maglia della Juventus. Sono tante le analogie che legano Zizou al Polpo Paul, non ultima quella di aver lasciato la Juventus ed averlo fatto da calciatori più cari di sempre. Nell'estate del 2001, infatti, Zidane lasciò Torino per approdare al Real Madrid. La cifra del trasferimento era la più alta mai spesa da un club fino a quel momento: 150 miliardi di lire. Quindici anni dopo anche Paul lascia la Juve, lo fa per approdare al Manchester United che versa nelle casse bianconere 110 milioni di euro, altra cifra record poi battuta l'estate succesiva sia da Neymar (222 milioni) che da Dembélé (150 milioni).C'è però un'ultima cosa che accomuna i due transalpini. Entrambi sono andati a segno per la prima volta con la maglia bianconera nello stesso giorno. Il primo, Zizou, mise la firma sul suo primo gol alla Juve il 20 ottobre del 1996. Quella sera al Delle Alpi si giocava Juve-Inter ed i bianconeri si imposero per 2 a 0 con le reti di Jugovic e, appunto, Zidane. Esattamente 16 anni dopo, il 20 ottobre del 2012, Pogba firmava il suo primo gol in un altro big match terminato, ancora una volta, con il punteggio di 2 a 0 in favore della Juve. Quella sera allo Juventus Stadium era di scena il Napoli Mazzarri messo ko dal gol francese e da una rete di Caceres. Oggi, quasi come un onomastico, per tutti gli juventini, si celebra il giorno di San Paul e San Zizou.