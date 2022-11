Laoggi festeggia l'anniversario di nascita di uno dei calciatori che hanno contribuito a scriverne le prime, fondamentali, pagine di storia. Parliamo di Gianpiero, portiere torinese che con la maglia della Vecchia Signora ha disputato 351 partite in tredici anni. A parte quella della Nazionale, Combi non ha mai vestito una casacca differente da quella della Juventus, iniziando il suo percorso nelle giovanili con i bianconeri. Da estremo difensore, ha vinto cinque scudetti e nel '34 ha fatto parte della Nazionale che vince la Coppa del Mondo. Per novant'anni ha mantenuto il record di imbattibilità nella massima divisione italiana, prima di essere superato da un altro juventino: Gianluigi Buffon.