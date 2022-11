I bianconeri, freschi campioni d'Italia, tornarono in quella data a vincere in Europa in una sfida di cartello. Il Chelsea, allora, era detentore del titolo di campione d'Europa ed i bianconeri riuscirono a surclassarlo grazie alle reti Fabio, Arturoe Sebastian. Il calcio, e la vita, sono strani, così strani che anni dopo Conte ha lasciato la Juve per approdare prima alla nazionale e poi proprio al Chelsea.