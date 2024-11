Juve-Chelsea 3-0, una notte europea indimenticabile

Quella del 20 novembre 2012 rimane una delle pagine più belle della storia recente della Juventus. Quella sera i bianconeri furono protagonisti di una prestazione di grandissimo livello, capace di spazzare via i campioni europei in carica del Chelsea. Già, perché in quella partita dei gironi a Torino la Juve non si tirò indietro e rifilò tre reti (senza subirne) ai Blues che all'epoca schieravano campioni comeI bianconeri passarono in vantaggio già nel primo tempo con un tiro da fuori di Pirlo deviato in rete da. La Juve si era già resa pericolosa più volte, andando vicinissima al gol. Nel secondo tempo il gol del 2-0 arriva con una conclusione rasoterra di. A chiudere definitivamente i giochi, poi, ci pensache trafigge Cech in uscita e cala il tris: a Torino la Juve esce vittoriosa.