Per quanto riguarda i token JUV della Juventus ne saranno emessi 20 milioni, di cui 1,3 milioni sono quelli già circolanti ora, mentre l’1,05% verrà distribuito come premio nella Launchpool.Lo staking di BNB distribuirà 147.059 token JUV in premio, quello di CHZ ne distribuirà 42.017, mentre quello in BUSD 21.008.Anche per quanto riguarda i token PSG del Paris Saint-Germain ne saranno emessi 20 milioni, ma quelli attuali sono poco meno di 1,3 milioni, e verrà distribuito in premi lo 0,90% dei token totali.Di questi 125.749 PSG andranno in premio a chi metterà in staking BNB, 35.928 per CHZ e 17.964 per BUSD.I calcoli dei premi verranno aggiornati ogni ora, così come il rendimento percentuale annuale (APY) ed il saldo totale delle pool, mentre una volta ottenuti i premi questi potranno essere richiesti dagli utenti direttamente sugli account spot dell’exchange, in qualsiasi momento.I fondi messi in staking si potranno prelevare in qualsiasi momento.Alla fine del programma di yield farmin i token in staking verranno restituiti agli utenti direttamente nei loro wallet dell’exchange spot.