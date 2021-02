La svolta storica nel 1992, quando da Coppa dei Campioni si è passati a Champions League. Nel frattempo, 29 edizioni della più prestigiosa coppa europea, che ha distribuito ai club partecipanti un totale di 20 miliardi di euro. A comandare la classifica di chi ha tratto più beneficio è il Bayern Monaco, che come riporta La Gazzetta dello Sport sfiora il miliardo di euro (988 milioni). Sorpassato il Real Madrid, secondo a 6 milioni di distanza. Quarta nella graduatoria generale e prima in Italia la Juventus con circa 900 milioni di euro (893) guadagnati in queste 29 edizioni. Seguono la Roma a quota 434, il Milan a 409, l’Inter a 400.