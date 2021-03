1









Cinque anni fa, nel corso del derby della Mole disputato allo Stadio Olimpico di Torino, Gianluigi Buffon tagliava un altro traguardo nella propria carriera leggendaria. Il portiere della Juventus, proprio contro i granata, ha battuto il record di imbattibilità assoluta in Serie A: 973 minuti consecutivi senza subire gol, contro il precedente primato di 928 appartenente a Sebastiano Rossi. A interrompere la striscia del capitano arrivò proprio in quel pomeriggio il rigore trasformato da Andrea Belotti, ma la squadra di Max Allegri vinse comunque la stracittadina per 4-1 (Pogba, Khedira e doppietta di Morata). Festa doppia per la Juve e per l’eterno Gigi.