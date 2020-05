Risolvendo ai supplementari la finale di Coppa Italia contro la Lazio, il 20 maggio 2015 Alessandro Matri ha realizzato l'ultimo (decisivo) gol della sua avventura in bianconero. Due le parentesi: da gennaio 2011 fino a giugno 2013, poi il ritorno proprio a gennaio 2015 dopo aver vestito nel frattempo le maglie di Fiorentina e Milan. In totale 31 gol in 92 presenze ufficiali, a cavallo tra le gestioni tecniche di Antonio Conte e Max Allegri con cui aveva già condiviso l'esperienza di Cagliari. Nella sua bacheca tre scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia con la Juve, che vanno ad aggiungersi alla Champions League e alla Supercoppa Uefa conquistate al Milan. Nella stagione in corso l'attaccante lodigiano, classe 1984, è stato tra i protagonisti della salvezza del Sassuolo.